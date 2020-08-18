رئيس الجمهورية: إعفاءات ضريبية لكل من يساهم في خلق مناصب الشغل

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه “المؤسسات الوطنية التي تساهم في خلق مناصب العمل ستحضى بإعفاءات ضريبية”.

وقال رئيس الجمهورية، خلال إفتتاحه لأشغال الندوة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، “أنه اليوم يجب التوجه نحو إقتصاد وطني خالق للثروة ومناصب العمل”.

مشيرا في السياق ذاته “أنه سيتم التوجه نحو تطبيق نصوص ضريبيىة من شانها ان تساهم في خلق مناخ إقتصادي سليم”.

وقال رئيس الجمهورية أن المستثمرين الذين يشتغلون ويساهمون في توفير مناصب شغل للشباب ستدعمهم الدولة في الجانب الضريبي.