رئيس الجمهورية: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي.. هذه مهامها

كشف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم السبت عن انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية.

وقرر رئيس الجمهورية خلال “الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي” بقصر الأمم بتوفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين في آجال قصيرة. من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

وأضاف:” قررت خلق هيئة خاصة للعقار الصناعية تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية و المناطق الصناعية ستبقى من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة.”

كما أكد الرئيس تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.

بالمقابل كشف رئيس الجمهورية عن رفع التجميد على 581 ملف في إطار “أندي” في حين أن الافراج عن هذه المشاريع سيسمح باستحداث 75 ألف منصب شغل جديد.

الى جانب ذالك، دعا الرئيس تبون الى مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم، مشيرا الى أن الشباب أصبحوا مدمرين بسبب البيروقراطية. كما لايمكن متابعتهم قضائيا لأنهم فشلوا في مشاريع.

من جهته شدد الرئيس على انتاج وطني محلي، ونقليص نسبة الإستيراد. مضيفا في هذا السياق أنه من غير المعقول استيراد مواد تصنّع محليا.

في سياق مغاير، دعا رئيس الجمهورية، المسؤول المركزي والمحلي أن يساهم في رفع البيروقراطية عن المشاريع.

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الرئيس تبون: مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكن!

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “لدينا مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل.. هل توجد دولة متقدمة قادرة على فعل هذا؟”.