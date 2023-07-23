رئيس الجمهورية: ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر

ألقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بروما.

وَأشار الوزير الأول أن الهجرة غير الشرعية ترجع إلَى العَديدِ مِنْ الأَسْباب، لَاسِيَّمَا الِاخْتِلَالَات الهَيْكَلية فِي المَسارِ التَّنْمَوي لِلْعَدِيدِ مِنْ البُلْدانِ. بِالْإِضَافَةِ إِلَى الحُروبِ والنِّزاعاتِ واتِّساعِ بُؤَرِ اللّااسْتِقْرارِ وانْعِدامِ الأَمْنِ. وَتَنَامِي ظاهِرَةِ الإِرْهاب وَالجرِيمة المُنَظَّمَةِ العابِرَةِ لِلْحُدُودِ، والتَّغَيُّراتِ اَلْمُناخيَّةِ. وَتَدَهْوُرِ الأَوْضاعِ الِاقْتِصاديَّةِ والِاجْتِماعيَّةِ. فَضْلًا عَنْ ظاهِرَةِ النُّزوحِ الجَماعيِّ مِنَ البُلْدانِ اَلَّتِي تُعَانِي مِنْ اَلْفَقْرِ والْمَجاعَةِ. إِلَى شَمالِ إِفْريقيا وَأُورُوبَّا.

وأَصْبَحَتْ الهِجْرَةُ -حسب الوزير الأول- تَطْرَحُ تَحَدّياتٍ أَمْنيَّةً خَطيرَةً. بِفِعْلِ مَا يُصاحِبُها مِنْ تَنامٍ لِلْجَرِيمَةِ المُنَظَّمَةِ. وَاَلْاخْتِراقاتِ اَلَّتِي تَعْرِفُها شَبَكاتُ التَّهْرِيبِ والِاتِّجارِ بِالْبَشَرِ مِنْ قِبَلِ مُنَظَّماتٍ تَخْريبيَّةٍ. لِتَسْهِيلِ حركة الإِرْهَابِيِّينَ بِهُوِيَّاتٍ مزيفَة، مِمَّا يُهَدِّدُ سَلامَةَ الأَشْخاصِ وَالمُمْتَلَكَاتِ والْأَمْنَ الدّاخِليَّ لِلدُّوَلِ.

وتابع الوزير الأول “وقد تَحَوَّلَتْ الجَزائِرُ، بِحكم مَوْقِعِها الجُغْرافيِّ اَلِاسْتِراتيجيِّ والتَّنْمية الِاقْتِصاديَّة اَلَّتِي عَرَفَتْها فِي الفَتْرَةِ الأَخيرَةِ. وَكَذَا الِاسْتِقْرارُ اَلَّذِي يُمَيِّزُهَا. مِنْ بَلَدِ مَصْدَرٍ وَعُبورٍ إِلَى بَلَدِ اسْتِقْبالٍ واسْتِقْرارٍ لِلْمُهَاجِرِينَ القادِمينَ مِنْ دوَلِ مِنْطَقَةِ السَّاحِلِ والصَّحْراءِ. وَمِن بَعْضِ مَناطِقِ النِّزاعِ فِي بَعْضِ البُلْدانِ العَرَبيَّةِ. وَهُوَ وَضْعٌ ازْدَادَ حِدَّةً بِفِعْلِ التَّدابيرِ والتَّرْتيباتِ الأَمْنيَّةِ لِحِمَايَةِ الحُدودِ الخارِجيَّةِ لِلِاتِّحَادِ الأوروبّيِّ، وَتَشْديدِ إِجْراءاتِ مَنْحِ التَّأْشِيرَاتِ”.

وَبِالرغْم مِنْ ذلك -يضيف الوزير الأول- تبنّت الجزائر لعدّة سَنَوَاتٍ بِحُكْمِ تَضَامُنِهَا الدّائم مع دول الجوار. سياسَة متساهِلة لحدّ ما، تجاهَ هَذهِ التَّدَفُّقَاتِ. وَهُوَ مَا أَدَّى إِلَى ارْتِفاعٍ غَيْرِ مَسبوق فِي أَعْدادِ المُهَاجِرِينَ غَيْرِ الشَّرْعِيِّينَ.