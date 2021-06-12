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رئيس الجمهورية: التشريعيات هي اللبنة الثانية بمسار بناء جزائر أقرب للمواطن

الوطني
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رئيس الجمهورية: التشريعيات هي اللبنة الثانية بمسار بناء جزائر أقرب للمواطن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم أسماء.ع

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التشريعيات تمثل “ثاني لبنة بمسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى”. وقال الرئيس عبد المجيد تبون “مثل كل المواطنين، أديت واجبي الانتخابي”.

وأضاف الرئيس تبون، “ليكون الموعد المقبل للانتخابات الولائية والبلدية”. والتي تعد “اللبنة الأخيرة في هذا المسار”، حيث ستنظم “عن قريب”. وتابع الرئيس تبون، “أنا شخصيًا كرئيس وحتى كمواطن، أؤمن إيمانًا قويًا بالمادة 7 من الدستور”. والتي تنص –يضيف تبون-، على أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبه”.


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