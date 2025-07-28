رئيس الجمهورية: الجزائر اعتمدت خارطة طريق للتحول المستدام للنظم الغذائية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر انخرطت منذ البداية في إدراج تحول النظم الغذائية في الاستراتيجيات الوطنية واعتمدت خارطة طريق وطنية للتحول المستدام للنظم الغذائية.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق. في أشغال الطبعة الـ02 لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أن الجزائر اعتمدت إجراءات عملية تتماشى ونداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023.

وأضاف رئيس الجمهورية، إن اجتماع اليوم، يعتبر مرحلة فاصلة في التقييم الدوري. الذي اعتمد منذ قمة 2021 مرورا بقمة روما لتقييم الوضع الغذائي المنعقدة 2023.