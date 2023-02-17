رئيس الجمهورية: الجزائر تدين التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تدين تواصل التدخلات الأجنبية في شؤون الداخلية لليبيا.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال إجتماع لجنة الإتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. أن الجزائر تعرب وبشدة رفضها لمنطق القوة وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي.

كما أشاد الوزير الأول أمام المشاركين بالجهود الحثيثة في سبيل تحقيق المصالحة في ليبيا. مؤكدا أن الجزائر تدين تواصل التدخلات الأجنبية في شؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق. كما أن الجزائر تجدد دعوتها للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يقوده الليبيون أنفسهم. مؤكدا أن الجزائر لن تدخر أي جهد مع مختلف الشركاء لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة.

وأضاف الوزير الأول، أن الساحة الليبية شهدت مرحلة خطيرة من عدم الإستقرار السياسي والأمني وجمود مسارات التفاوض والإنقسام المؤسساتي. وهو ما وضع على المحك كافة المكاسب المحققة في مسار حل الأزمة في هذا البلد الجار والشقيق. لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار وكامل منطقة الساحل.

وتابع يقول:” رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن. كما نأمل في أن يجد تكاتف الجهود الإفريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين”.

رئيس الجمهورية يدعو الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها

كما جدد الرئيس دعوته للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. إذ أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها. ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة. بما يحفظ لليبيين جميعهم حقهم الأصيل وغير القابل للنقاش في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم التنمية والإزدهار المنشودين.

وقال رئيس الجمهورية، إن الجزائر لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية. بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة. حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا.

وأمام ترابط وتكامل أولويات المرحلة الراهنة بطبيعتها، فإننا نشدد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا. كما نؤكد في الوقت ذاته على استعدادنا للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.