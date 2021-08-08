رئيس الجمهورية: الجيش الأبيض تحت حمايتي وأنا ملتزم بقرار مراجعة القانون الأساسي للأطباء والممرضين

قال الرئيس تبون أن الجيش الأبيض من أطباء وممرضين إلى أبسط سائق لسيارة الإسعاف هم تحت حمايته الشخصية وأن هؤلاء لا يمكن رد جميلهم ووقفتهم التي وقفوها في مواجهة الوباء

وأضاف الرئيس خلال لقاءه مع الصحافة الوطنية اليوم الاحد أن الجيش الأبيض جيش حساس ولايجب المساس به مؤكدا بأن هذا الجيش تحت حمايته

واكد الرئيس أنه سيتم مراجعة القانون الأساسي للمرضين والأطباء مؤكدا بأنه سيلتزم بهذا القرار

للأطباء والممرضين رئيس الجمهورية: الجيش الأبيض تحت حمايتي وأنا ملتزم بقرار مراجعة القانون الأساسي