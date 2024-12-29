رئيس الجمهورية: الحوار السياسي سيعزز عمل الأحزاب والجمعيات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ هذه المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي كما التزم بذلك، وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية.

وأورد رئيس الجمهورية، في خطاب موجه للأمّة، ألقاه اليوم الأحد، أمام البرلمان: “نأمل في أن يكون الحوار الوطني عميقا وجامعا بعيدا عن الاستنساخ الخطابي”.

كما لفت الرئيس تبون، إلى أن الحوار سيُعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرّسة في الدستور. والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات.

وذكر الرئيس، بوعده للطبقة السياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الحوار يتطلب الهدوء.. وبلا غوغاء وبلا مساومة. مشيرا إلى أن هناك من يطالب بالتغيير بينما أصحاب هذا الطلب يرون أنفسهم غير معنيين به.