رئيس الجمهورية: الشراكة الإستراتيجية مع الصين لتعزيز مكانة الجزائر إقليميا وإفريقيا

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين. من قبل رئيس الوزراء الصيني، لي كيونغ.

وعلى هامش اللقاء، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسعى من خلال شراكتها الإستراتيجية مع الصين بصفتها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم إلى تعزيز مكانتها إقليميّا وإفريقيّا.

كما أبدى الرئيس تبون إرتياحه للمشاريع الإستراتيجية التي تريد الصين الإستثمار فيها بالجزائر. على غرار السكة الحديدية غارا جبيلات – بشار ومصنع إنتاج بطاريات الليثيوم.

من جهته رئيس الوزراء الصيني أكد أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين.