رئيس الجمهورية: الظروف الحالية تتطلب منا اللُحمة لإعلاء المصلحة الوطنية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الخطوات المحققة لإدماج الشباب في الساحة السياسية وتسيير الشأن العام تبعث على الارتياح. كما أن الزخم المتصاعد يجب أن يقابل من مؤسسات الدولة بانفتاح مماثل تجاه فئة الشباب.

وفي كلمة للرئيس تبون قرأها عنه نيابة الوزير الأول نذير العرباوي، خلال انطلاق القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية. تحت شعار “بالقيادة والإبتكار نساهم في صنع القرار” بالمركز الدولي للمؤتمرات. أن هذه القمة تمثل سانحة من أجل استعراض ما تم إنجازه لتمكين الشباب من العمل السياسي. وتذليل العقبات التي تواجههم من أجل تعزيز وجودهم في مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الظروف الحالية تتطلب منا اللحمة من أجل إعلاء المصلحة الوطنية على خطى جيل التحرير. حيث تم استحداث المجلس الأعلى للشباب كهيئة تعنى بمسائل الشباب وانشغالاتهم. والذي حقق أشواطا معتبرة لمد التواصل مع المؤسسات الدستورية وترقية الحوار. بالإضافة كذلك إلى وزارة خاصة بالشباب لضمان التكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم.

وقال الرئيس تبون، إن التزامنا بترقية الشباب في الحياة السياسية لا يمكن دون تمكينه كذلك من التسهيلات في المجال الاقتصادي وهو ما يتم تجسيده.

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