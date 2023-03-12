رئيس الجمهورية: انعقاد اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر هذا الصيف

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن انعقاد اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر خلال هذا الصيف.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة الرئيس الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، عقب التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية تنقل 150 رجل أعمال إلى كمبالا لبحث فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم الاوغانديين قريبا.

كما أشار رئيس الجمهورية أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الاوغندي سمحت باستعراض العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. لا سيما تنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها دعم القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

من جانبه، أكد الرئيس الاوغندي على أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية وخبرتها في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية.