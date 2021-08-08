رئيس الجمهورية: تذبذب توزيع الأكسجين الطبي مشكل تنظيمي

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن سبب تذبذب توزيع الأكسجين الطبي يعود إلى مشكل تنظيمي لا غير.

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية، أفاد الرئيس تبون بأن هناك أطراف تروج لأخبارمغلوطة على مواقع التواصل لتهويل الوضع.

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، أنه تقرر رفع قدرة إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر.

أما فيما يخص الإرتفاع المقلق لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة، أكد الرئيس تبون أن السبب يعود لعدم إحترام التدابير الوقائية.