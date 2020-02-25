رئيس الجمهورية: توافق تام بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على “وجود توافق تام بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.

وقال رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين”.

وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على “وجود توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات”.

وأضاف “سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي، وتلك المتعلقة بالشأن الدولي”.

كما أعرب رئيس الجمهورية “عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين”.

معربا بذلك عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.