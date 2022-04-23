رئيس الجمهورية: خلال سنوات الإرهاب لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجزائر وإيطاليا.

وقال الرئيس تبون أنه خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات، لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا.

مذكرا في ذات السياق، انه في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر، قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر بإستثناء إيطاليا.

وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل حوالي اسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.

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