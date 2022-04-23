رئيس الجمهورية: خلال سنوات الإرهاب لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا
عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجزائر وإيطاليا.
وقال الرئيس تبون أنه خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات، لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا.
مذكرا في ذات السياق، انه في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر، قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر بإستثناء إيطاليا.
وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل حوالي اسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.
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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، (ماريو دراغي) تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاتصال الهاتفي، كان فرصة لإطلاع الرئيس تبون بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون االطاقوي، بين البلدين.
وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة.
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استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.
هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.
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أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN). باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري.
ويأتي هذا خلال ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماع مجلس الوزارء، أين أسدى فيما يخص مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات التوجيهات والأوامر التالية:
1- قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
2- تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد بوجه خاص على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات. كذا منح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري. بالإضافة إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية، منها. مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
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