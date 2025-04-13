رئيس الجمهورية: سنُحاسب كل من يستورد سلعا من الخارج ومثيلتها منتجة بالجزائر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على محاسبة كل من يستورد سلعا من الخارج .بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة له أثناء لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين اليوم الأحد. أن الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك. واليوم قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية. ونهائية إلى 40 مليار دولار ونعمل على تقليصها أكثر.

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى تجنّد الجميع سواء الحاضرين معنا أو أولئك الموجودين بالخارج. لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027.