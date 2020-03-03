رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلة الوزير الأسبق يحيى قيدوم بعد وفاته

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عائلة الوزير الأسبق يحيى قيدوم.

وأعرب الرئيس تبون في رسالة التعزية الى عائلة الفقيد عن اصدق تعازيه.

وانتقل الى رحمة الله، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، الوزير الاسبق يحيى قيدوم، عن عمر ناهز 79 سنة إثر مرض عضال.

وكان المرحوم، الذي ينحدر من ولاية قسنطينة, وهو بروفيسور مختص في طب العظام، قد تقلد عدة مسؤوليات من بينها وزيرا للصحة والسكان بين سنتي 1995 الى 1999 ثم وزيرا للشباب والرياضة بين سنتي 2005 و2006.

كما كان المرحوم أيضا عضوا قياديا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وستشيع جنازة الفقيد يوم غد الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه بقسنطينة.