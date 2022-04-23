رئيس الجمهورية: فتحت تحقيقات حول ندرة بعض الأدوية واعدكم بإعلان النتائج قريبا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية فتحت تحقيقات حول ندرة بعض الأدوية. وحسب ما قاله رئيس الجمهورية خلال إجراءه لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية أنه الامر يتعلق بأدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة.

وقال الرئيس تبون خلال ذات اللقاء “أعدكم بأن نتائج التحقيقات في ندرة الأدوية سيتم الإعلان عنها بعد جاهزيتها”.

كما اكد رئيس الجمهورية بالقول انه في الجزائر توجد لوبيات في كل شيء بداية من الكهرباء والدواء وحتى الفاصولياء.

كما صرح الرئيس تبون انه اعطى تعليمات صارمة للإستيراد الفوري لبعض الأدوية من اجل سد النقص عبر مستشفيات البلاد.