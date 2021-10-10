رئيس الجمهورية: فرنسا لم ترد على طلبنا بتسلم فرحات مهني

طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السلطات الفرنسية بتسليم فرحات مهني لكونه رئيس منظمة إرهابية.

وأضاف الرئيس تبون، في تصريحاته على هامش اللقاء الدوري الذي جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية أن فرنسا لم ترد على طلب الجزائر بتسليم فرحات مهني.

وأوضح نفس المتحدث، أن فرحات مهني وجد بفرنسا المأوى والملاذ والصدى الإعلامي.

وكانت الجزائر في وقت سابق قد وضعت حركتي الماك ورشاد، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة.