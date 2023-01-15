رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى فرنسا ماي المقبل

كشف بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيؤدي زيارة رسمية إلى فرنسا، شهر ماي المقبل.

وقد عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حوار له مع موقع le point الفرنسي أنه يأمل أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023. من أجل مواصلة عمل صداقة غير مسبوق بعد الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر في أوت 2022.

وقد أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أوت الماضي على مراسيم توقيع لـ 5 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وفرنسا.

وشملت الاتفاقيات، كل من اتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور. بالإضافة، إلى اتفاق تعاون علمي بين المديرية العامة للبحث العلمي والبحث التكنولوجي. لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر والمركز الوطني للبحث العلمي لفرنسا.

كما شملت مذكرة نوايا بين وزارة الشباب والرياضة الجزائرية ووزارة الرياضة والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة الفرنسية.

وتم التوقيع أيضا على اتفاق لإقامة شراكة معززة جزائرية فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.