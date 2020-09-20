رئيس الجمهورية: قضية الهوية مفصول فيها وليست للنقاش

قال رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون أن قضية الهوية مفصول فيها وليست للنقاش.

وخلال لقاء معا الصحفيين قال رئيس الجمهوية أن فتح الباب للنقاش حول الهوية ليس له نفع على الجزائريين.

واضاف ان هناك من لا يعرف التاريخ يظن أن الأمازيغية ترمز لمنطقة، ان حرية التعبير لا تعني المساس بالثوابت وبالإسلام… الدولة الجزائرية قائمة على الدين الإسلامي.

وكشفرئيس الجمهورية: هناك من انتقدنا عندما قررنا إعادة فتح المساجد.

رفع الحجر موضوع علمي وليس سياسيا

وأضاف رئيس الجمهوية أن مسألة رفع الحجر موضوع علمي وليس سياسيا، مضيفا انه في قراراتنا لمواجهة كورونا كنا صائبين

وقال الرئيس تبون أن دول مارست الارتجال في مواجهة كورونا ورأينا نتيجة ذلك.

واعطي رئيس الجمهوية مثلا بالقول ان هناك دول فتحت المدارس ثم أعادت غلقها.

واضاف الرئيس تبون: اخترنا حماية المواطن ودول أخرى اختارت رأس المال.