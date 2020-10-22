رئيس الجمهورية: قطار التغيير لن يوقفه عويل المأجورين ولا دسائس الماكرين

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن التأسيس لعهد جديد في تاريخِ الجزائر يأتي تلبية لطلبات الشعب.

وخص رئيس الجمهورية مطالب الشعب بإحداث القطيعة مع كافة التجاوزات والممارسات السلبية التي أفقدت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأصابت الإدارة بالوهن والاقتصاد بالفساد والضمور.

وقال رئيس الجمهورية “لقد تعهدنا في ديسمبر الماضي بالاستجابة لهذه الطلبات بل الحقوق المشروعة وها نحن نوفي تباعا بالتزاماتنا تنفيذا للبرنامجِ الذي زكاه الشعب والمعبر عن خياراته وطموحاته”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن صيانة الهوية الوطنية في أبعادها الثلاث، الإسلام والعربية والأمازيغية وترقية الحقوقِ والحريات وتكريس المساواة.

وأكد الرئيس تبون أن مناطق الظل تقع ضمن أولويات برنامجِ التنمية الوطنية إلى جانب الحفاظ على المال العام وتشجيعِ الاستثمار المنتج وتحرير المبادرات وكذا الفصل الفعليِ والمرن بين السلطات.

وأضاف رئيس الجمهورية “فبفضل الله ثم بجهود كافة المخلصين انطلق قطار التغيير الجذري باتجاه التطور والتقدم ولن يوقفه عويل المأجورين ولا دسائس الماكرين الذين تزعجهم قرارات الجزائر السيدة ولا تروقهم خياراتها الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بقضايا الوطن أو بالشأن الدولي وأخص بالذكر هنا مواقفنا الثابتة ومبادراتنا الحكيمة حول منطقة الجوار الإفريقي”.

ومع اقتراب موعد الاستفتاء حول تعديل الدستور، جدد رئيس الجمهورية دعوة الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بكل ديمقراطية في هذا الاستفتاء.

وسجل الرئيس تبون بارتياحٍ كبير تمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات نوعية ومصداقية من خلال استعمال المواقعِ الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في النقل الآني للمعلومة وفي سرعة نشرها وتقاسمها وكذا التفاعل الفوري مع موضوعِ الاستفتاء.