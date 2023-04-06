رئيس الجمهورية: قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تلبون في حوار خص به بودكاست الجزيرة أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا.

وصرح رئيس الجمهورية في ذات الحوار أن مليونا عاطل عن العمل يستفيدون من منحة البطالة.

كما القطاع الخاص يستحوذ على 85% من رأس المال الجزائري. حيث أن أكثر من 1300 مستثمر ينتظر الحصول على رخصة قبل مباشرة العمل.

وتابع الرئيس تبون ان توقعات بتجاوز قيمة الاستثمار في القطاع الخاص 30 مليار دولار بحلول 2027.كما ان الجزائر ترفع أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي.