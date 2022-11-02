الوطني رئيس الجمهورية: قلوبنا مع اليمن بقلم أسماء.ع نشر في 02 نوفمبر 2022 - 14:18 شارك غرِّد أرسل 143 0 أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قلبها مع دولة اليمن. رابط دائم : https://nhar.tv/qQ1ub اقرأ أيضا بطاقيات تحدد صعوبات التلاميذ في كل المواد الوطني 25 أكتوبر تفعيل دروس الدعم لتلاميذ "الباك "و"البيام" الوطني 31 أكتوبر شبيرة.. كل القضايا السياسية المطروحة على جدول أعمال القمة تم عرضها للنقاش الوطني 31 أكتوبر الإعلان عن نتائج إعادة إدماج التلاميذ المعيدين اليوم الوطني 13 أكتوبر الوزير الأول: إتمام النظام المعلوماتي لمديرية الجمارك قبل نهاية 2022 الوطني 20 أكتوبر تصنيع سيارات فيات في الجزائر.. هذا ما وعد به الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس الوطني 13 أكتوبر الحماية المدنية تهنئ الصحافة في يومها الوطني الوطني 22 أكتوبر هذا ما قاله وزير التربية عن امتحان البكالوريا دورة 2023 الوطني 27 أكتوبر تعيين خالد زرات عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الوطني 13 أكتوبر حسام زكي: كل المؤشرات تبشّر بقمة عربية ناجحة في الجزائر الوطني 31 أكتوبر