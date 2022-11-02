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الوطني

رئيس الجمهورية: قلوبنا مع اليمن

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية: قلوبنا مع اليمن
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أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قلبها مع دولة اليمن.

رابط دائم : https://nhar.tv/qQ1ub
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