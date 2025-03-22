رئيس الجمهورية: قوانين صارمة ضد كل يبيع النعجة لذبحها واستغلال لحومها 

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت عن قوانين صارمة مستقبلا ضد كل من يبيع أنثى الخروف لذبحها واستغلال لحومها.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية أن الهدف من حماية أنثى الخروف هو الحفاظ على الثورة الحيوانية.

وقال الرئيس تبون في هذا الشأن أنه تم سن قوانين صارمة لردع كافة المحاولات بالمساس بالثروة الحيوانية.

كما جدد رئيس الجمهورية إلتزامه حول استيراد اللحوم نظرا لقلة الإنتاج الوطني. مؤكدا انه تم الترخيص بإستيراد المواشي من إفريقيا أغلبها من النيجر ومالي.

واكد الرئيس تبون بخصوص القدرة الشرائية للمواطن قائلا: “لن يعرف الجزائري في يوم من الأيام الجوع والسوق فيها اليوم كل ما يرغب فيه المواطن”.

وبخصوص مادة الحليب قال الرئيس تبون “ما يزال أمامنا تحدي انتاج ما نستهلكه من حليب ولهذا أطلقنا مع الأشقاء القطريين مشروع مصنع بودرة الحليب”.

ومن جهة أخرى تأسف رئيس الجمهورية حول المضارية في رمضان وقال “نتأسف لرؤية من يمارس المضاربة في شهر رمضان”.

وأما بالنسبة لتبذير مادة الخبر خلال الشهر الفضيل قال رئيس الجمهورية أن”هناك أطنان من الخبز يتم رميها في القمامة وهذا أمر غير مقبول دينيا ولا حتى اقتصاديا”.