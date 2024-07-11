رئيس الجمهورية: لكل جزائري الحرية الكاملة في الإستثمار

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن كل جزائري له الحرية الكاملة في الإستثمار ببلاده من أجل خلق الثروة. مضيفا أنه تم في أقل من عام، تسجيل ثمانية آلاف مشروع إستثماري وطني. و130 مشروعا إستثماريا أجنبيا، وجميعهم مرحب بهم.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّه سيتم إعادة بعث التنمية وفتح كل الملفات والإستماع إلى كل الإنشغالات. فيما أشادت فعاليات المجتمع المدني لولاية تيزي وزو، بالنتائج الإيجابية المعتبرة المحققة في مختلف البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية على المستوى الوطني وبولاية تيزي وزو. لاسيما ما تعلق بالحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة وتنمية مناطق الظل والإنعاش الإقتصادي الوطني.

من جهته عبّر رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد كلاليش، عن مدى إعتزاز وافتخار سكان هذه الولاية بزيارة رئيس الجمهورية. كما ثمّن النتائج المعتبرة التي تحققت بفضل برنامج تنمية مناطق الظل الذي أقره رئيس الجمهورية ونفّذ بإرادة سياسية قوية.

بدوره، أكد عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي نعمان، محمد خروبي، أنّ برنامج تنمية مناطق الظل بالولاية “حقق نتائج ايجابية معتبرة” وجعل بلديات الولاية “ورشة كبيرة” .