رئيس الجمهورية للنهار.. في حال غياب التصويت ببعض البلديات تتدخل لجنة التسيير لتنظيم انتخابات اخرى

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن البلديات التي غابت فيها القوائم ستتكفل بها لجنة التسيير.

كما أضاف، الرئيس تبون، في تصريح للنهار، على هامش أدائه واجبه الانتخابي، أن هذه البلديات التي لم تشهد انتخابات ستتدخل اللجنة. وفي انتظار الظروف المناسبة سيتم تنظيم انتخابات في هذه البلديات -يضيف رئيس الجمهورية-.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هناك بعض البلديات لم تكن فيها قوائم انتخابية. مضيفا أن “العدد قليل جدا وأقصاها 40 بلدية وهذا ليس مشكل”.

القانون واضح في حال لم تكن انتخابات تتدخل لجنة التسييرر في انتضار الظروف مهيأة لتنظيم انتخابات في هذه البلديات

وعن زيارة رئيسة حكومة تونس، نجلاء بودن، صرح رئيس الجمهورية، أنه تم تبادل الآراء والتجارب المشتركة. مشيرا إلى أن هناك نية من طرف الرئيس حتى تكون هناك زيارة غلى تونس الشقيقة.