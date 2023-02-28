رئيس الجمهورية: لم نمنع استيراد الجرّارات من أجل العصرنة والإحصاء لا يعني زيادة الضرائب

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن الدولة لم تمنع استيراد الجرارات من أجل عصرنة آليات الاستغلال الفلاحي. داعيا إلى ضرورة التقدم بسرعة في الإنتاج الصحيح بالنسبة لقطاع الفلاحة.

في حين، شدد الرئيس تبون، على ضرورة التوجه إلى رقمنة قطاع الفلاحة، حتى تتمكن الدولة من ضبط أرقام الإنتاج. واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة. مشيرا إلى أن التأكيد على الإحصاء لا يعني “إرادتنا في زيادة الضرائب ولكن لرسم الإستراتيجيات”. مضيفا أن “الدولة التي تريد استرجاع قوتها الاقتصادية والفلاحية خاصة ،يجب أن تسير بالأرقام الصحيحة”.

وأعلن مدير مركزي مكلف بالاستثمارات والشراكة بالمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية فوزي كبير، أن المجمع ينتج حاليا ما بين 7 إلى 8 آلاف جرار سنويا. وهذا بنسبة إدماج صناعي تقدر حاليا بـ62 بالمائة .

كما أوضح فوزي كبير للقناة الإذاعية الأولى أن المجمع يقوم حاليا بتلبية حاجيات القطاع الفلاحي بمجال العتاد بنسبة 80 بالمائة. بما فيها القدرة على إنتاج وصناعة الجرارات ذات قوة الـ450 حصان لتلبية طلبات المتعاملين في قطاع الفلاحة .

في حين، كشف المتحدث ذاته أن الجزائر صدرت خلال 2022 حصة من إنتاج الجرارات لعدد من الدول بقيمة 300 مليون دينار. مردفا بالقول ” نتوقع خلال سنة 2023 أن تصل الصادرات إلى مليار دينار”. “ونأمل في مضاعفتها إلى ملياري دينار مع حلول سنة 2024.”

كما أشار فوزي كبير، إلى شروع الجزائر لأول مرة في صناعة القاطرات البحرية لفائدة سونا طراك. وقال إن قاطرتين جديدتين سيتم تسليمهما في غضون السداسي الأخير من العام الجاري.