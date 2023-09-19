رئيس الجمهورية: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل قليل، كلمة أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الجمهورية في كلمته، ان الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف ذات المتحدث، أننا متمسكون بمبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مجلس الأمن، لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ولوقف القرارات أحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية.

بالإضافة الى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.

وذكر الرئيس تبون في كلمته، أن الجزائر بادرت نهاية العام الماضي بإشرافه الشخصي إلى مبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية.