رئيس الجمهورية: “لن نلغي الباك ولن تكون سنة بيضاء.. سنجد الحلول”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لن تكون سنة دراسية بيضاء هذا الموسم، وأن امتحانات شهادة البكالوريا لن تلغى وانما ستكون وفقا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال الرئيس تبون خلال لقاءه مع عدد من ممثلي الصحافة الوطنية، أن امتحانات البكالوريا ستحدد وفق تطورات الوضع الصحي للبلاد.

وأضاف: “المهم بالنسبة لنا أن التلميذ ما يضيعش.. ولن تكون سنة بيضاء ولن نفرضها على أحد، بالنسبة للسانكيان سنجد حلا والأمر نفسه بالنسبة للبيام”.

وتابع قائلا: “حاليا نحن في ظروف استثنائية وهناك دولة خلقت البكالوريا وستكون هذه السنة، سيجتاز الطلبة الباك وفقا للظروف التي تعيشها البلاد حاليا”.

كما أكد أنه سيجدون الحلول في حال انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحتى ان لم تنخض على حد قوله، مضيفا أن السنة الدراسية تنتهي في 15 جوان والوقت لا يزال امامهم لإيجاد الحلول.

وبخصوص العتبة التي يطالب بها العديد من الطلبة، فقد اكد الرئيس تبون أن التلاميذ سيجتازون الباك بالدروس التي درسوها خلال الفترة الماضية.