رئيس الجمهورية: ما أنجزناه في القمة يفتح آفاق الشراكة “الجزائرية الإيطالية”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ ما أنجزناه في القمة سواء الاتفاقيات القطاعية أو نتائج ملتقى رجال الأعمال الجزائري الإيطالي. يفتح آفاق واسعة للشراكة الجزائرية الإيطالية وتقوية الاستراتيجية النموذجية تعكس العلاقات العريقة وروابط الصداقة المتجدرة بين الجزائر وإيطاليا.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال لقاء صُحفي رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش انعقاد الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية. أن الجزائر تسعى لإضافة لبنات جديدة للعلاقات النموذجية الجزائرية الإيطالية. ومحطة بارزة في سياق العمل والتنسيق المتواصل لتعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أنه وخلال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية. تم تجسيد خطوات عملية معبرة عن إرادة سياسية راسخة لتقوية العلاقات الثنائية التاريخية ومد المزيد من جسور التعاون. ليشمل قطاعات واعدة كالموارد المائية، الصناعة، النقل، الثقافة، الزراعة. وتأكيد الشراكة مع إيطاليا وأوروبا في الطاقة والطاقات المتجددة، وهو الأمر الذي يكرّس التوقيع على العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والثقافي.

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