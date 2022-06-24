رئيس الجمهورية: من الضروري إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق الإستثمار

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق الإستثمار.

وجاء تصريح الرئيس تبون أمس الخميس لدى إشرافه بوهران على تدشين فندق من فئة خمس نجوم “أزاد وهران الكبير” بحي فلاوس “المدخل الجنوبي لمدينة وهران”. خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها للولاية. وخاطب الرئيس صاحب هذا الإستثمار الخاص. أنه يتوجب الإتصال بالوالي مباشرة في حالة مواجهته لأية عراقيل. و ذلك من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة. مضيفا أنه لن يتسامح “مع أي أحد و أن هذه العراقيل يجب أن تنتهي نهائيا أينما كانت”.

وأشاد الرئيس تبون بالاستثمارات التي أنجزها صاحب هذا الفندق، قائلا في هذا الصدد: “أن تجد مستثمرا جزائريا يستثمر في فنادق 5 نجوم داخل البلاد وليس بالضرورة بالعاصمة وبأمواله الخاصة ولا يقترض من الدولة فلا بد من المحافظة عليه”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “العمل الذي تقوم به ينبغي أن يكون مثالا للآخرين”. مضيفا أنه بالامكان أن يجتهد المستثمر النزيه ويعمل ويكد وأن يجمع المال و يصبح ثريا في بلاده.

وذكر رئيس الجمهورية في ذات الخصوص “أن أناسا كانوا يأخذون المال من الدولة ويهربونه للاستثمار في الخارج”.

كما دعا رئيس الجمهورية صاحب المشروع إلى الاستثمار بالجنوب. مبرزا أهمية التكوين في مجال الفندقة بالمؤسسات الجزائرية المتخصصة.

و تضم هذه المؤسسة الفندقية التي تم انجازها على مساحة 18 الف متر مربع 180 غرفة و 346 سريرا و مطعما فاخرا علاوة على مرافق خدماتية تتمثل في قاعات للاجتماعات ومرافق أخرى, بالاضافة الى قاعة للرياضة وفضاء للألعاب المائية “أكوابارك” يتشكل من خمسة مسابح احدها مخصص للأطفال.

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