رئيس الجمهورية .. نسبة النمو في الجزائر الأعلى في بلدان البحر الأبيض المتوسط

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لممثلي الصحافة الوطنية لأوّل مرة منذ 63 سنة حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب ونخطط للاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح اللين والذرة والشعير.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الإنتاج الفلاحي قُدّر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار وهي أقل بقليل من إنتاج المحروقات.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته أن نسبة النمو في الجزائر الأعلى في بلدان البحر الأبيض المتوسط، كما أن الفلاحة كانت تعتبر في وقت سابق قطاع اجتماعي وتتوفر الجزائر على التجربة الأوروبية الرائدة في مجال الفلاحة.

وقال الرئيس تبون أن الجميع اقتنع بالدخول في القالب الاقتصادي الذي فرضناه ومن يخرج عن ذلك يدفع الثمن.

ومن جهة أخرى أشار رئيس الجمهورية أنه التزم سابقا بأنّ من يتمكن من إنتاج السكر مؤهل للاستفادة من سلفية بنكية تصل إلى 90 في المائة.

وشدد الرئيس تبون بالقول بأنه لا نقبل المس بتوازنات الاقتصاد الوطني والجزائر بعيدة كل البعد عن الأزمات المختلقة بسبب المواد الغذائية.

وإختتم في هذا السياق انه يعمل على توجيه الاقتصاد الوطني بالطريقة البعيدة عن الضغط وإنما الإقناع والتمكين الاقتصادي بتوفير التحفيزات والمغريات المالية.