“رئيس الجمهورية: “هذه القمة تنعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والحساسية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تسلمه الكلمة الإفتتاحبة لإنطلاق اشغال الدورة الـ 31 لجامعة الدول العربية ان هذه القمة تنعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والحساسية.

وفي الكلمة التي القاها الرئيس تبون خلال تسلمه رئاسة الدورة الـ 31 قال ان العالم العربي لم يعرف في تاريخه مرحلة بالغة الصعوبة مثل المرحلة الراهنة. كما ان المخاطر على العالم العربي ما زالت قائمة.

وأضاف رئيس الجمهورية ان العالم يشهد تغييرا في الموازين وتجاذبات واستقطاب ساهم في تصعيد الأزمات. حيث يتعين علينا جميعا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع.

وتايع الرئيس تبون ان العالم العربي لم يعرف في تاريخه مرحلة بالغة الصعوبة كما هو الحال الآن.