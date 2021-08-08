رئيس الجمهورية: وصلنا لنسبة تلقيح 20 بالمائة والعاصمة في المرتبة الأولى

قال رئيس الجمهورية أن نسبة التلقيح على المستوى الوطني قد بلغت 20 بالمائة والجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى في نسبة التلقيح بأكثر من 20 بالمئة.

وأضاف الرئيس خلال لقاءه مع الصحافة الوطنية أن أطرافا تريد ضرب الجزائر من خلال شن حملة لدفع الشعب الجزائري لعدم التلقيح والدفع لحدوث الكارثة.

ودعا الرئيس المواطنين إلى ضرورة التلقيح أين كشف في الوقت ذاته أنه بصفته رئيسا للجمهورية قد قام بالتلقيح ولم يتعرض لأي مضاعفات صحية