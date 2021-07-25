رئيس الجمهورية يأمر بإطلاق عملية كبرى لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين في المستشفيات

خلص الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدد من القرارات والإجراءات الهامة. وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون بتعديل توقيف الحجر الصحي المنزلي بداية من الثامنة مساءا إلى غابية السادسة صباحا بداية من الغد.

كما أمر الرئيس تبون بضرورة تحسين عملية تسيير وإنتاج الاوكسجين. وهذا من خلال اطلاق عملية كبري فورا لتجديد معدات الاكسيجين. كما ستم وصول 1050 وحدة للمكثفات الاكسيجين اليوم. على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.

رئيس الجمهورية أمر تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال. وذلك خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية.

كما شدد الرئيس على ضرورة إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية.

من جهة اخرى أمر الرئيس باقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا. من أجل تدعيم المستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية.

حث الرئيس تبون على ضرورة رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى. بالإَضافة إلى تحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة.