رئيس الجمهورية يأمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

وجاء هذا القرار خلال ترأسه إجتماع الحكومة اليوم الذي خصص لتقييم للوضعية الوبائية في الجزائر.

كما اسدى رئيس الجمهورية عدة تعليمات بخصوص الحالة الصحية في البلاد وإرتفاع في عدد الإصابات بكوفيد 19

وأمر الرئيس تبون بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة، والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيّا بحيّ وقرية بقرية.

وهذا من اجل إتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وفي ذات السياق امر الرئيس تبون إلى مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية.

وأشار الرئيس إلى تشمل الحملات كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

وذلك مع التشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

هذا وحضر الإجتماع كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، الاتصال، الأشغال العمومية والنقل.

بالإضافة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات.

كما حضر الإجتماع كل من مسؤولي المصالح الأمنية، وكذا أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار وباء كوفيد-19.