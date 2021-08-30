رئيس الجمهورية يأمر بتعزيز دولة القانون وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة

خلص الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات وتعليمات هامة. وخصص خصص الإجتماع للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة. بإضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.

وأمر رئيس الجمهورية بتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة كما امر الرئيس بعصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تَضْمنُها وفق ما ينص عليه الدستور.

كما اسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وقرر رئيس الجمهوية في ذات الإجتماع بإصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي. مع ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.