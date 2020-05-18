رئيس الجمهورية يأمر بدراسة إجراءات الحجر الصحي يومي العيد

أعطى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للوزير الأول، لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتتعلق هذه الإجراءات، بساعات الحجر الصحي وبتوفير الكمامات، وبالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر.

وجاء ذلك، خلال اجتماع لرئيس الجمهورية، مع أعضاء اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشّي فيروس كورونا بحضور الوزير الأول.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، استمع الرئيس تبون، خلال هذا اللقاء إلى آراء أعضاء اللجنة حول الجهود المبذولة من أجل مكافحة تفشي جائحة كوفيد – 19.

وكذا كيفية تعزيز هذه الجهود، حتى تتخلص البلاد نهائيا من هذا الوباء.

وقد اتفق المتدخلون، على أن حمل الكمامة لا يقل فعالية عن الحجر الصحي مما يستلزم فرضه على الجميع.

وبعد نقاش واسع لتقييم نشاط اللجنة العلمية للرصد والمتابعة منذ تنصيبها في 23 مارس الماضي، ودراسة أنجع السبل للتحكم الأفضل في عملية مكافحة الجائحة، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ثم أعطى رئيس الجمهورية، تعليمات للتوسع في التحقيق في انتشار جائحة كوفيد – 19 بكل الولايات، ومن ثمة محاصرة البؤر والقضاء عليها في حينه.

وقبل رفع الجلسة، نوه الرئيس تبون، بتجربة اللجنة العلمية الرائدة، وشكر أعضاءها ومن خلالهم مستخدمي الصحة بكل أسلاكهم على تفانيهم وجهودهم للتحكم في انتشار الوباء.