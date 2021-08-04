رئيس الجمهورية يأمر بوضع محطات لإنتاج الأكسجين داخل المستشفيات وتسريع وتيرة عملية التلقيح

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلا ترأسه لإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن تعليمات بضروروة مواصلة عملية التلقيح. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية فقد امر الرئيس تبون بتسريع وتيرة عملية التلقيح خاصة للولايات الاكثر تضررا.

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلا ترأسه لإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن تعليمات بضروروة مواصلة عملية التلقيح. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية فقد امر الرئيس تبون بتسريع وتيرة عملية التلقيح خاصة للولايات الاكثر تضررا.

كما أمر الرئيس بتسريع الإجراءات لمواصلة اقتناء مكثفات جديدة للأكسجين. حيث يصل منها اليوم 3 آلاف وحدة، مع تسلم دفعة مماثلة في نهاية الأسبوع. خصوصا مع تسلم الجزائر لخمسة ملايين جرعة هذا الأسبوع.

وبخصوص ازمة الاوكسجين فقد اسدى الرئيس تبون تعليمات وضع محطات لإنتاج الأكسجين داخل المستشفيات لتلبية الطلب الذاتي لهذه المادة الحيوية في أقرب وقت ممكن.