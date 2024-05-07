رئيس الجمهورية يبعث برسالة في الذكرى الـ79 لمجازر 8 ماي 1945

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للذّاكرة المخلد للذكرى 79 لـمجازر 8 ماي 1945

وقال رئيس الجمهورية في نص ارسالة، أن الجزائر تحتفي في الثامن من ماي باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذّكرى تعود إلى أذهاننا مجازر 08 ماي 1945، التي أقدم عَلى اقترافها الاستعمار بأقصَى درجات الحقد والوحشية لإخماد سيرورة مدّ نضاليّ وطنِيّ متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة انتفض خلالها الشّعب الجزائري آنذاك معبّرا عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق