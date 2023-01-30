رئيس الجمهورية يبعث رسالة إلى ملك السعودية

وجّه اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

كما تندرج هذه الرسالة، في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي. ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وقام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. حيث تم استقباله اليوم بالرياض من قبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.