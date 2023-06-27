رئيس الجمهورية يتبادل تهاني عيد الأضحى مع نظيره المصري

تبادل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهاني عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في مكالمة هاتفية. تهاني عيد الأضحى المبارك مع أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تمنى له فيها وللشعب الجزائري دوام الهناء والاستقرار”.

وبالمناسبة ذاتها بادله الرئيس تبون تهانيه وتمنياته بدوام الخير والازدهار للشعب المصري الشقيق.

كما تلقى أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها والشعب الجزائري، عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

من جهته شكر الرئيس، بذات المناسبة، أخاه أمير دولة قطر الشقيقة. على مشاعره النبيلة مبادلاً إياه التهنئة متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء.

كما ثمن قائدا البلدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجًا لمستوى هذه العلاقات الأخوية.