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رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره المصري

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره المصري
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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات موسعة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحضور وفدي البلدين، بقصر الرئاسة المصرية.

كما أجرى الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع نظيره المصري بمقر رئاسة الجمهورية المصرية.

هذا ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة عمل وأخوة.

وأُستقبل الرئيس تبون، بمطار القاهرة الدولي، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولدى وصوله، صافح رئيس الجمهورية، مستقبليه من الوفد المصري، بمطار القاهرة الدولي.

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