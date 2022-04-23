رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، غدا الأحد إجتماعا لمجلس الوزراء حسب ما افاد به بيان للرئاسة.

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيخصص لدراسة مشاريع قوانين تخص قطاعات الطاقة والصناعة والإتصال والصحة والنقل.

كما سيخصص أيضا لدراسة مشاريع قوانين تخص قطاعي الموارد المائية والأمن المائي.

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كما أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام عيسى بلخضر المستشار المكلف بالجمعيات الدينية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام عيسى بن لخضر لخرقه واجب التحفظ.

للتذكير، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 05 فيفري 2020. الرئيس الأسبق لجمعية الارشاد و الإصلاح لخضر بن عيسى مستشارا له.

وفي 30 جويلية 2020 كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المستشار عيسى بن الأخضر بالجمعيات الدينية.

ومعروف عن الناشط الجمعوي عيسى بن لخضر أن لديه تجربة مميزة في المجتمع المدني. من خلال عضويته في العديد من الجمعيات والمنتديات داخل الجزائر وخارجها. مثل شبكة الجمعيات الإنسانية العالمية، الاتحاد العالمي لمكافحة الفقر، والمنتدى الإنساني العالمي.

وكان عيسى بن لخضر يترأس شبكة الجمعيات الإنسانية في الجزائر “راحة”. ومركز الجزائر للدراسات وتنمية المجتمع، إلى جانب جمعية “جزائر الخير”.

وقبل ذلك، كانت بدايات عيسى بن لخضر مع العمل الجمعوي، داخل صفوف جمعية الإرشاد والإصلاح، التي أصبح رئيسها.

ومعروف عن جمعية الإرشاد والإصلاح أنها كانت وعلى مدار عدة سنوات بمثابة الذراع الجمعوي لحركة مجتمع السلم. قبل أن يحدث الطلاق بينهما، خلال فترة رئاسة عيسى بن لخضر للجمعية.

وتحول ذلك الطلاق في سنتي 2007 و2008، إلى صراع وتصعيد. خصوصا عندما أقدم رئيس حركة “حمس” حينذاك، الوزير الأسبق أبو جرة سلطاني. على اقتحام مقر الجمعية الكائن في بئر خادم بالعاصمة. بالاستعانة بعدد من أتباعه وتحت حماية حرسه الشخصي.

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