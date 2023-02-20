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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا حول التدابير المتخذة للتموين خلال رمضان وعروضا أخرى

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا حول التدابير المتخذة للتموين خلال رمضان وعروضا أخرى
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يترأس، في هذه الأثناء، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب رئاسة الجمهورية، يتناول الاجتماع مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة للتموين، خلال شهر رمضان الكريم. تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.

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