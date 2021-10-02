رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد، اجتماع لمجلس الوزراء. وسيخصص الاجتماع الوزاري من أجل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022.

كما سيدرس المجلس، برئاسة الرئيس تبون، عروضا تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة. وعروضا تتعلق بالتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي والصيد البحري.

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