رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل مع سفراء المشرق العربي وإيران

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، جلسة عمل مع رؤساءَ، للبعثات الدبلوماسية المعتمدة، لدى دول في المشرق العربي وإيران. وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم خلال الإجتماع التركيز على أهمية تمتين روابط الصلة، التي تربط جاليتنا بالوطن، ومضاعفة جهود التكفل، بانشغالاتها.

كما أكد الرئيس تبون على حسن الأداء، للسلك الديبلوماسي، بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية، موجّها السادة السفراء، بالسهر على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة.

طالع أيضا: