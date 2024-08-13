رئيس الجمهورية يترأس محادثات موسعة مع الوزير الأول النيجري

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة شملت الوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد الوزاري الهام المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر المحادثات، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق الأول السعيد شنقريحة.

كما حضر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد إستقبل في وقت سابق من نهار اليوم، الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين. الذي سلّمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر، عبد الرحمن تياني.