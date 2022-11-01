رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية في مقام الشهيد

قام، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة في مقام الشهيد بالعاصمة.

كما وضع رئيس الجمهورية،وزير الدفاع الوطني، اكليلا من الزهور، بالنصب التذكاري ترحما على أرواح الشهداء. وهذا بمناسبة الذكرى الـ68 للثورة التحريرية.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة، هنأ من خلالها الشعب والجزائر بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954. كما قال في الرسالة “أنعم الله تعالى على الجزائر بأيّام خالدة وشاهدة على مسيرتها المظفرة”.

وتابع الرئيس تبون، في الرسالة “هي محطّات ووقفات يتجلّى فيـها الوفاء لبطولات الشهداء”. “الذين عانقت أرواحهم البيان النّوفمبري، وهم يلبّون نداء الحرّية والكرامة”.

كما أفاد رئيس الجمهورية، أن الشعب خاض تحت لواء جبهة وجيش التحرير الكفاح المسلّح الـمرير، موقنا بالنّصر. مردفا “فبرغم ما حشدته فرنسا الاستعمارية من آلة القمع والتنكيل، وما وصل إليه جنون التمادي في نشر الدّمار الشامل بسياسة الأرض المحروقة”. “أبى ثوّار الجزائر الأحرار إلّا أن يثبتوا لأزيد من سبع سنوات في حرب ضرّوس مختلة الـموازين”. و”يسقطوا الـمراهنات على إخماد وهج ثورة التحرير الـمباركة”. “التي أصبحت بصمودها الـملحميّ، وبالثّبات على انتزاع النّصر المبين.. أو نيل الشهادة”. مضربا “للأمثال في البذل والتضحية، وإعلاء قيم الحريّة والكرامة”.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قدرات الأمة عانت من الشلل بفعل التجاوزات لسنوات طويلة. كما قال تبون في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر 1954 “جزائر “الخير والنماء”. “التي ضحّى من أجل حرّيتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون”. “ليست أملا نتطّلع إليه فحسب، بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الإستراتيجي الذي نتجنّد حوله جميعا، في الجزائر الجديدة”. “بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة”. وفي “طاقاتها الهائلة التي عانت من الشّلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة”.