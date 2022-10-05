رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره الألماني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الألماني فرانك شتاينماير. هنأه فيها بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وأعرب الرئيس الألماني عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

وتناول الرئيسان سبل تعزيز العلاقات وتوسيعها في كل المجالات وتكثيف الإستثمار في كل الميادين. لاسيما الطاقة والطاقات المتجددة وانجاز المستشفى القطري الألماني.

واتفق قائدا البلدين على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون في اقرب وقت ممكن.

كما استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك.

وبذات المناسبة “استعرض الرئيسان قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. على غرار الوضع في منطقة الساحل وبالأخص في مالي وضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا تكون عبر الانتخابات. كما عبر الرئيس الألماني عن تأييد ألمانيا ومساندتها لدور المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية, شاكرا دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار في المنطقة وفي عموم إفريقيا”.